شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يبحث مع المستشارة الألمانية التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ للاطمئنان على حالته الصحية، كما تطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل دعمه وزيادته.

وأشار بيان للرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس تبون قدم الشكر لميركل على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا بشكل مطول الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل ترقيته مستقبلًا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطور الأوضاع في ليبيا.

ولفت البيان إلى أن ميركل أعربت عن تمنياتها بدوام الصحة للرئيس تبون، وطلبت منه نقل عبارات الصداقة للشعب الجزائري.