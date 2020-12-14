شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بواسطة زورق مفخخ، أسفر عن أضرار مادية بالسفينة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يستوجب معه تحرك جدي للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال.



وأكدت وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.