شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالأردن، اليوم /الإثنين/، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.