شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين عملية اختطاف مئات التلاميذ بشمال غرب نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، عملية الاختطاف الجماعي الأخيرة التي ارتُكِبت بحق المئات من تلاميذ المدارس في شمال غرب نيجيريا على يد عصابات إجرامية.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الاثنين/ - إلى الإفراج غير المشروط عن هؤلاء التلاميذ وعودتهم الآمنة إلى ذويهم.

وجدد العثيمين تأكيده للموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد التطرف والإرهاب، معرباً عن تضامن المنظمة مع السلطات في نيجيريا في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت، أمس الأحد، أن مسلحين هاجموا مدرسة، واحتجزوا عددا من الرهائن، بولاية "كاتيسنا" شمال غربي البلاد.

وذكرت السلطات في الولاية ـ في بيان - أن مئات الطلاب تمكنوا من الفرار، ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم، موضحة أن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب.