السودان يعلن تعهد أمريكا بتقديم "كمية مقدرة" من القمح لمدة 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية المكلفة اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم دعم يشمل القمح وسلع أساسية أخرى على مدار أربع سنوات مع قيامها بإزالة السودان رسميا من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وأضافت قائلة في بيان "إلتزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان ولإتمام مشوار إخفاء الديون بالاضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات."

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