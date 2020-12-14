شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأشارت الخارجية الإماراتية، إلى أن هذه الخطوة تسهم فى تعزيز أمن السودان واستقراره وبما يحقق تطلعات شعبه فى التنمية والازدهار والاستقرار. وأكدت الخارجية الإماراتية، أن هذه الخطوة تنهى سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التى تعرض لها السودان. وأعلنت السفارة الأمريكية فى الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين. وقالت السفارة الأمريكية فى بيان على نشرته على"فيس بوك"، أن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره فى السجل الفيدرالى"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

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