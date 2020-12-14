شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 42 وفاة و2863 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم /الاثنين/ تسجيل 42 حالة وفاة و2863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 262,477 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3407 حالات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4187 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 222,654 حالة.
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