شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1217 إصابة و35 حالة وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 1217 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 400826 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3803586 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6659 حالة، كما تم تسجيل 3042 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 359065.