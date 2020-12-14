شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى للسياحة يناقش تمويل تنفيذ مشروعات سياحية لدعم القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقررعقد اجتماع الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم 23 ديسمبر الجارى، على أن يسبقها اجتماع الدورة ( 27 ) للمكتب التنفيذي يوم 22 من نفس الشهر بمملكة البحرين ( افتراضيا )، بمناسبة اختيار مدينة المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2020، وسيكون الاجتماع برئاسة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين.

وقالت الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة فى جامعة الدول العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء السياحة العرب، أن مملكة البحرين بصفتها الدولة المضيفة الدورة (23) للمجلس الوزارى العربى للسياحة سوف تتسلم الرئاسة من المملكة العربية السعودية التى تولت رئاسة الدورة السابقة.

وأضافت الظاهر فى تصريحات لها اليوم، أن اجتماع الدورة (27) للمكتب التنفيذى سيشارك فيه أعضاء المكتب التنفيذى ( مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة الكويت.)

ومن المقرر أن يشارك فى اجتماع المجلس الوزارى العربى للسياحة وزراء السياحة في الدول العربية والعديد من المنظمات والاتحادات العربية الدولية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت الظاهر "جدول أعمال تلك الدورة يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بأمور السياحة في الدول العربية وفى مقدمتها ، دعم قطاع السياحة فى دولة فلسطين، وذلك تأكيداً على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2021)، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها".

وأوضحت الظاهر أن مشروع جدول الأعمال يتضمن مقترحا بعقد مؤتمر وزارى سياحى عربى - صينى، وإنشاء آلية للتعاون العربى الصينى، ليكون إطاراً للتعاون الجماعي المثمر.

كما يناقش الوزراء أيضًا، المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومن بينها تمديد اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية حتى عام 2021 وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعوة الدول العربية لتقديم ملفات ترشيحاتها لعاصمة السياحة العربية لعام 2022 ، ومناقشة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لإقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي بصفة دورية على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة ، ومناقشة توصيات دعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي والحلول المقترحة للعقبات التي تعاني منها السياحة في الدول العربية.