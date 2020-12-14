شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تفتتح قنصليتها فى مدينة العيون بالصحراء المغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، قنصليتها في مدينة العيون بالصحراء المغربية، لتكون ثاني دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

وشارك حفل افتتاح القنصلية وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة ونظيره البحرينى عبد اللطيف الزيانى.

وقال بوريطة في كلمة أثناء افتتاح القنصلية إن علاقات المملكتين "تقوم على أسس الإخاء والتضامن"، وأشاد بالبحرين التي "وقفت دوما إلى جانب المغرب".

وأضاف بوريطة أن "افتتاح القنصلية البحرينية في العيون يمثل تجسيدا لمبدأ التضامن بين البلدين".

ورد الزياني بالقول إن "البحرين ترغب في توطيد دعائم التعاون مع المغرب"، معتبرا افتتاح قنصلية بحرينية في العيون "خطوة تاريخية".

وأضاف وزير خارجية البحرين: "نضع اليوم لبنة إضافية في صرح التعاون مع المغرب".

ونشر حساب "الدبلوماسية المغربية" التابع لوزارة الخارجية المغربية صورا من حفل افتتاح القنصلية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما، الأحد، بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون المغربية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن إنشاء القنصلية "خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية".

وأضافت الوكالة أيضا أن المبادرة الدبلوماسية "تأتي انطلاقا من المواقف البحرينية الثابتة بشأن دعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".

وكانت الإمارات افتتحت في مطلع نوفمبر الماضي قنصليتها في العيون، لتصبح أول دولة عربية تدشن بعثة دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية.