المغرب...البحرين تفتتح قنصلية لها في منطقة الصحراء

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، افتتح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم، قنصلية لبلاده في مدينة العيون المغربية، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المغرب.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ ملك المغرب محمد السادس، في اتصال هاتفي جرى أخيرا، بقرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها ف مدينة العيون المغربية.

وأصدر العاهل البحريني، أمس الأحد، مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون في منطقة الصحراء.

ودعا المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

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وقالت الوكالة: "في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء".

وأشارت إلى أن هذه "المبادرة الدبلوماسية تأتي انطلاقا من المواقف البحرينية الثابتة بشأن دعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، ودعم مبادراتها التنموية الشاملة في جميع أقاليم البلاد في ظل مغرب موحد يضمن الحرية والكرامة والعدالة لجميع أبنائه".

وتابعت أنه "بعد شهر على افتتاح أول قنصلية عامة إماراتية وعربية في مدينة العيون، يأتي هذا القرار البحريني التاريخي ليؤكد التزام المملكة، قائدا وحكومة وشعبا، بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، كنهج ثابت في السياسة الخارجية البحرينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين في 5 مارس 1973".