البحرين: احتوينا موقفا مسلحا بعد اعتداء خفر سواحل قطر على أفراد شرطتنا

وأعلن الوزير في كلمة بمناسبة يوم شرطة البحرين أن "ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدٍ على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب، مضيفا: "احتوينا بسرعة موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

وبيّن أنه تم مخالفة (2153) شخصاً ونحو (650) قارباً يحملون الهوية الرسمية لمملكة البحرين، خلال الفترة ما بين 2010 ولغاية 2020 في المياه التي كانت على مرور الزمن مصدراً للرزق لهم ولآبائهم وأجدادهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن كل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك، مشدداً على أن شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد، بحسب قوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.

وأعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، اليوم، عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال ابن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم: "نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة".