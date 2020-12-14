قبطان الناقلة "المنفجرة" يكشف مفاجأة... ماذا رصدوا قبالة سواحل جدة

وقال قبطان الناقلة، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار في الناقلة قبالة ميناء جدة"، مؤكدا أن "سبب الانفجار جاء من خارج الناقلة وغير واضح".

وأشار القبطان إلى أن "التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجياً". وأضاف أن "أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر".

وفي وقت سابق، أوضحت الشركة أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم.