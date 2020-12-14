لمواجهة تفشي كورونا... موريتانيا تعيد فرض حظر التجوال

وأفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة التي اتخذتها نواكشوط أمس الأحد، تأتي في الوقت الذي يهدد فيه الوباء باستنفاد طاقة النظام الصحي في البلد الأفريقي الفقير.

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وجاء في بيان للرئاسة الموريتانية أن الحظر سوف يبدأ في السادسة مساء وينتهي في السادسة صباحا.

وأوضح البيان أن الحظر الليلي دخل حيز التنفيذ بداية من الأحد، بسبب تزايد الإصابات بصورة مقلقة، وما يترتب على ذلك من زيادة في معدل الوفيات.

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد حتى إشعار آخر.

وحاليا تسجل موريتانيا زيادة في معدل الإصابات بعد فترة من التراجع. ويوم السبت الماضي، أعلنت السلطات الموريتانية تسجيل 7 وفيات، و279 إصابة جديدة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد سجلت موريتانيا ما يزيد عن 10 آلاف إصابة و222 وفاة، منذ ظهور الوباء في البلد الأفريقي في أواخر آذار/مارس 2020.

وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة الوباء ومن بينها فرض حظر التجول وإغلاق الحدود والمدارس، عقب رصد أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.