تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ملك البحرين والرئيس الإسرائيلي

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من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى، "حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها"، معربا عن شكره لرئيس دولة إسرائيل على هذا الاتصال.
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
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