وأشار موقع "السومرية نيوز" العراقي إلى أن أسعار صرف الدولار ارتفعت في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بصورة ملحوظة.
© Sputnik . Alexey Suchorukov
وبذل يحقق سعر الدولار ارتفاعا عما تم تسجيله أمس الأحد، حيث سجل 100 دولار نحو 126.900 دينار عراقي.
أما بالنسبة لـسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فقد استقر سعر بيع 100 دولار عند 132.000 دينار عراقي، وسعر شراء 100 دولار عند 131.000 دينار عراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.