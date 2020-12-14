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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: 15 ألف مخالفة لإجراءات «كورونا» الاحترازية خلال أسبوع.. وهذه المناطق تتصدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الداخلية، عن عدد المخالفات للإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد ، التي تم رصدها خلال الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى أنها وصلت نحو 15 ألف مخالفة .
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة من 21 إلى 27 ربيع الثاني الجاري رصد 14939 مخالفة، وأشارت إلى أن أغلبها في منطقة الرياض التي سجلت 3987 مخالفة، تليها مكة المكرمة بعدد 3145 مخالفة، ثم القصيم 1698 مخالفة، والمدينة المنورة 1341 مخالفة.
وبينت أنه تم رصد 1049 مخالفة في الجوف، و1036 في المنطقة الشرقية، و637 في الحدود الشمالية، و589 في عسير .
بالإضافة إلى 372 مخالفة في تبوك، و255 في جازان، و235 في نجران، و115 مخالفة في الباحة.
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