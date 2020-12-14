موسكو وأبو ظبي تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين: "نعمل على تطوير التعاون لمكافحة فيروس كورونا، حيث تبدأ الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في الإمارات، وتجري مناقشة إمكانية الإنتاج المرخص لهذا اللقاح". يتبع...

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