مجلس الأمن يدين هجوم "أنصار الله" على جدة.. ويدعو لتطبيق اتفاق الرياض

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء بمقذوف أطلقته "أنصار الله".

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كما أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد العسكري في اليمن، داعين إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأكدوا التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها الخاصة بالتطبيق، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ودعوا إلى تطبيق اتفاق الرياض، وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك.

يذكر أن الإعلان المشترك يتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب.

وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.