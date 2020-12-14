نائب لبناني: الحريري ينتظر أن يقدم الرئيس اللبناني ملاحظاته على التشكيلة الحكومية 

وأضاف الحجار في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة كان يجب أن تتشكل منذ أكثر من شهر، والذي يحصل كمن يحفر في القعر الذي وصلنا إليه، ويتحمل مسؤولية هذا الأمر من يعطل تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري عملاً بدفتر شروط المبادرة الفرنسية التي قدمت لمساعدة لبنان، وعملاً بما أعلنه يوم تكليفه بأنه يريد تشكيل حكومة إختصاصيين لا حزبيين وأكفاء، وهذا الذي حصل بعد الإستسشارات النيابية الغير ملزمة لتشكيل الحكومة ووضع المسودة، وعملاً بالدستور على رئيس الجمهورية درس هذه التشكيلة وإعطاء رأيه فيها سلباً أو إيجاباً، هكذا تؤلف الحكومات حسب الدستور".

وشدد الحجار على أن "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من جهة تقديم ما سماه طرحاً حكومياً للحريري هو أمر مخالف للدستور، ولم يحصل ولو مرة واحدة أن قدم رئيس جمهورية طرحاً مقابل تشكيلة، هذا الأمر مخالف للدستور ونتأمل أن يدرس التشكيلة الحكومية للإسراع في تأليف الحكومة".

وأوضح أن "الرئيس سعد الحريري لم يبلغ برفض تشكيلته الحكومية، ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية ملاحظاته على التشكيلة التي أرسلها إليه كتابة أو نقاشاً أو مباشرة بين الرئيسين، والحريري عملاً بالدستور عليه أن يأخذ الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية بمعنى أن يناقش معه هذه الملاحظات، وبناء على ذلك يقدم الحريري على اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".

وحول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان قال الحجار: "يبدو واضحاً من المواقف أن فرنسا مستاءة من العرقلة الحاصلة لمبادرتها، وربما سيعبر الرئيس الفرنسي عن ذلك بموقف أثناء زيارته للقوات الفرنسية في لبنان".