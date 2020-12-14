شكرا لقرائتكم خبر عن «سباهي»: تعليق وسحب شهادات الاعتماد لـ19 مستشفى حكومي وخاص خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” قرارات بتعليق وسحب شهادات الاعتماد لعدد من المستشفيات المعتمدة ورفض اعتماد أخرى، وذلك خلال أسبوع واحد.

ووفقاً لـ”المدينة”، قال المركز إنه نفذ عدة زيارات تقييمية مفاجئة لمستشفيات حكومية وخاصة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، في عدة مناطق منها الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران، والقصيم، والشرقية، وحائل.

وأوضح أن الزيارات أسفرت عن تعليق وسحب شهادات الاعتماد من 4 مستشفيات معتمدة بسبب تدني معدل الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأضاف أنه جرى خلال الزيارات التقييمية، رفض اعتماد 15 مستشفى حكوميا وخاصا لعدم تحقيقها متطلبات الاعتماد الوطني.