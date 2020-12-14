شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تفتح باب القبول للدراسات العليا.. موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم للقَبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، وذلك خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ وحتى تاريخ 11 / 6 / 1442هـ ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة .

وعَد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم, متطلباً أساسياً للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية, لافتاً إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية – غير جامعة الملك عبدالعزيز – الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المحددة.

يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل – الآيلتس – كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه – عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية -, كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه – ماجستير), مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR .