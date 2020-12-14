شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تُعلق على واقعة افتراس إحدى «ظباء الريم» داخل محمية «مرات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني لتنمية ‏الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن واقعة افتراس أحد الظباء داخل ‏منتزه مرات الوطني.

وأوضح المركز أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة ‏في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها ‏بعض النقص في أفراد القطيع، إلى حين تسجيل أولى الولادات ‏البرية، والتي تعتبر مؤشرًا مهما لنجاح عملية الإطلاق.‏

وأكد المركز أنه يعمل مع إدارة المنتزه لدعم سياج ‏الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.‏

ويأتي بيان الحياة الفطرية عقب تداول مقاطع فيديو تظهر تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد ‏الحيوانات داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق ‏وزارة البيئة عدداً من الظباء بها‎.