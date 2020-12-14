شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تُعلق على واقعة افتراس إحدى «ظباء الريم» داخل محمية «مرات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن واقعة افتراس أحد الظباء داخل منتزه مرات الوطني.
وأوضح المركز أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت، ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع، إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية، والتي تعتبر مؤشرًا مهما لنجاح عملية الإطلاق.
وأكد المركز أنه يعمل مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة.
ويأتي بيان الحياة الفطرية عقب تداول مقاطع فيديو تظهر تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد الحيوانات داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق وزارة البيئة عدداً من الظباء بها.
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