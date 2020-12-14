شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أمير الكويت اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لوكالة الانباء الكويتية، وقال مكتب الاتصالات الحكومي الكويتي على تويتر، اليوم الإثنين، إنه تم تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة.

وأضاف مركز التواصل الحكومي الكويتي، أنه تم تعيين حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع في الحكومة الجديد، كما تم تعيين أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.