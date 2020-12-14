شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال إرهابى جنوبى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "إرهابى" في منطقة الكيلو 25 جنوبي العاصمة العراقية، وقالت القيادة - في بيان ، نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - " تمكنت قوة من الفوج الأول في اللواء 25 في الفرقة السابعة عشر، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة كيلو /25 ، من إلقاء القبض على الإرهابي المطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وفق المادة (4 إرهاب) ". وأضافت أنه تم تسليم المتهم إلى جهة الطلب بوصل استلام رسمي.

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