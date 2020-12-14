شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج اليوم.. رياح بالسعودية وغائم بالإمارات وبارد في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة التوقعات الصادرة من هيئات الأرصاد في دول الخليج، حيث توقعت أرصاد السعودية أن تنشط الرياح فى عدد من مناطق المملكة، أما فى الإمارات فأشر المركز الوطنى للأرصاد إلى أن الطقس سيكون غائما ورطب ليلا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قالت هيئة الأرصاد السعودية اليوم اليوم الإثنين، إنه تتوقع تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشارت إلى أن الرياح تكون جنوبيه غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي. وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 الثاني عند 01:53.. والجزر الأول عند الساعة 19:15والجزر الثاني عند الساعة 06:24 .

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:19 والمد الثاني عند الساعة 22:15.. والجزر الاول عند الساعة 15:11والجزر الثاني عند الساعة 03:57

طقس الكويت

قالت هيئة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس سيكون ليلا مائل للبروده إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

وأوضحت الأرصاد الكويتية أن الطقس سيكون اليوم نهارًا معتدلا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة.

طقس سلطنة عمان

قالت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، إن الطقس المتوقع اليوم صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تواجد السحب المتفرقة.

والرياح تهب على سواحل بحر عُمان وبحر العرب رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر فهي متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدا يتحول إلى متوسط الموج صباح يوم الغد.

طقس البحرين

قالت الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن طقس اليوم سيكون معتدل مع بعض السحب، ولكنه رطب هذه الليلة، والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهاروأمواج البحر، من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.