شكرا لقرائتكم خبر عن «نافذ» تُصدر 160 ألف سند خلال الشهر الماضي.. وهذه المدينة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة “نافذ” التابعة لوزارة العدل المعنية بخدمة الأفراد والمنشآت من خلال إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا، عن أعداد السندات التي أصدرتها خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، بلغت أعداد السندات الصادرة للشركات والأفراد خلال الشهر الماضي أكثر من 160 ألف سند.

وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخداما للمنصة، سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيا، وجاءت مكة المكرمة ثالثا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضا ثالثا في استخدام الأفراد لمنصة “نافذ“.

وتتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة، حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونيا، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن.

وتتميز منصة “نافذ” بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث.

كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.