شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف عن اعتزام شركة «آبل» إطلاق محرك بحث منافس لـ«جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تسريبات نشرتها تقارير غربية عن قيام شركة “آبل” الأمريكية بتطوير محرك بحث جديد لمنافسة شركة “جوجل“.

وذكر موقع” aitnews”في تقرير له أن الكثير من المطورين لاحظوا في الآونة الأخيرة أن الشركة الأمريكية، قد صعدت من الجهود التي تبذلها لتطوير تقنياتها الخاصة بعملية البحث- وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وأرجع المطورون ذلك إلى تركيز الشركة على روبوت البحث الخاص بها والمعروف باسم“Applebot”، موضحين أن الشركة عادة ما تفحص من خلال روبوتات البحث سجلات المواقع الإليكترونية وذلك بهدف عمل تصنيف وفهرسة لنتائج البحث.

وبحسب الموقع فإن شركة آبل ذكرت أن هذا التركيز يعود إلى الجهود التي تهدف إلى تحسين المساعد الصوتي(Siri)، وكذلك محرك البحثSpotlight.

لكن الموقع قال إن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد عن أن الشركة تتجه نحو إطلاق محرك خاص للبحث، وذلك من أجل منافسة عملاق البحث، جوجل.

وأشار الموقع إلى أن اهتمام “آبل” بتطوير روبوت البحث جاء في نفس توقيت الضغوط الممارسة من قبل لجنة المنافسة في بريطانيا من أجل إلغاء صفقة بين الشركة الأمريكية، وجوجل.

وبحسب الموقع فإن هذه الصفقة المقدرة بالمليارات تنص على أن يصبح جوجل، هو محرك البحث في هواتف آيفون، الأمر الذي دفع العديد إلى التوقع بأن آبل تسعى لإطلاق محرك للبحث في وفت قريب.