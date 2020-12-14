شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسي يتدخل بعد نزاع بين الأهالي على قطعة أرض خلف قتيلا و60 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزاعات قبلية تضرب تونس منذ يوم السبت الماضي، على قطعة أرض بين أهالي منطقة دوز من محافظة قبلي، وأهالي منطقة بني خداش من محافظة مدنين جنوب تونس.

المواجهات الدامية بين أهلي المنطقتين باستخدام بنادق الصيد والعصي والحجارة خلفت أكثر من 60 جريحا، وأودت بحياة شاب متأثرا بجراحه، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وأفادت مصادر محلية بأن الإصابات تتراوح في المجل بين الخطيرة والمتوسطة، وفقا لقناة "نسمة".

المشكلة القبلية استدعت رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي إلى توجيه وزيري الداخلية والدفاع إلى عقد خلية أزمة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاولة حل النزاع الدامي.