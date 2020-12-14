شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تتخذ جملة من الإجراءات لتعزيز الجهد الوقائي من جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية في بيان أنه نظرًا لما استجد من انتشار متسارع لفيروس كورونا في البلاد، ومن ارتفاع مقلق في عدد الإصابات به والوفيات الناشئة عنه، وتعزيزا للجهد الوقائي والاحترازي العام من هذا الوباء، فقد تقرر حظر التجوال في البلاد، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا وذلك ابتداء من أمس الأحد ، وإنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء، والفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عمومًا وسيارات النقل خصوصًا، وفرض وضع الكمامات على المسافرين.

وستعلن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة عن ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة، كما سيتم الإعلان تباعًا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة.