شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية البحريني يصل المغرب لبحث القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والوفد المرافق إلى مدينة الرباط، فى وقت متأخر من مساء الأحد، في زيارة رسمية للمملكة المغربية تستغرق يومين، لبحث القضايا المشتركة، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار الرباط فؤاد أخريف، مدير مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية في وزارة الخارجية المغربية، والسفير خالد بن سلمان بن جبر المسلم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.