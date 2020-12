شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزياء الأميرة ديانا.. رسائل سرية للشعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزياء الأميرة ديانا.. رسائل سرية للشعب

الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365

الملكة إليزابيث الثانية، ليست وحدها من تعبر عن وجهة نظرها بأزيائها، فكانت الأميرة ديانا أيضاً بارعة في استخدام الموضة للإدلاء بآرائها.



ووفقاً لإليزابيث هولمز، مؤلفة كتاب "HRH: So Many Thoughts on Royal Style – إتش أر إتش: الكثير من الأفكار عن الأسلوب الملكي"، كانت الأميرة الراحلة ديانا مصممة أزياء بارزة، تختار أسلوب أزيائها، ليس فقط وفقاً لما كانت تفعله أو من كانت تلتقي به، ولكن بحسب كيف كانت تشعر أو تريد عن تعبر.

وفي التقرير التالي إليكم نظرة إلى الوراء في كل مرة أدلت فيها الأميرة ديانا ببيان قوي بملابسها، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

1-سترة الخروف الأسود

استنادًا إلى مقابلة أجرتها مع شبكة بي بي سي البريطانية في عام 1995، يبدو أن ديانا كانت دائماً ترى نفسها غريبة وسط العائلة المالكة البريطانية، إذ كان من الممكن أن يكون ارتداء سترة الأغنام السوداء طريقتها في الكشف عن مشاعرها للجمهور.

بعثت الأميرة ديانا برسالة مع سترة الخراف السوداء الشهيرة التي ارتدتها لأول مرة لحضور مباراة بولو مع الأمير تشارلز في عام 1980.

سترة "الخروف الأسود black sheep" الشهيرة ذات الألوان الأحمر والأبيض والأسود كانت من توقيع Warm & Wonderful.

وفي كتابها أشارت هولمز إلى أن الأميرة ديانا لفتت الانتباه أكثر إلى سترتها من خلال ارتداء بلوزة بشريط أسود يشير مباشرة إلى الخروف الأسود.

2-البدلة المزدوجة الصدر

دخلت ديانا التاريخ عندما حضرت حفلاً موسيقياً في عام 1990 مرتدية بدلة مزدوجة الصدر.

كانت ديانا أول فرد في العائلة المالكة البريطانية تلتقط له صورة وهو يرتدي سروالاً في حفل مسائي، كما كتبت هولمز في كتابها: "لم يكن لديها أي فكرة في ذلك الوقت، لكنها كانت تشكل سابقة لأفراد العائلة المالكة في المستقبل، بما في ذلك زوجة ابنها الأمير هاري، ميجان ماركل، التي ارتدت أيضاً بدلة في أول خطوبتها المسائية.

3-فستان الانتقام

في الليلة التي بث فيها الفيلم الوثائقي للأمير تشارلز، والذي اعترف فيها بخيانته لها في عام 1994، وصلت ديانا إلى معرض سربنتين مرتدية فستاناً من توقيع المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان.

وبحسب كتاب هولمز ، كان من المفترض أن ترتدي ديانا فستاناً آخر، إذ سحبت من خزانة ملابسها ثوباً بدون أكتاف عارياً وبفتحة كبيرة من عند القدم اليسرى، أصبح يُعرف باسم "فستان الانتقام".

بعد 3 أعوام من ارتدائها الفستان، طرحته ديانا في مزاد وبيع مقابل 65 ألف دولار.

4-إطلالتها الرياضية

بعد الانفصال عن الأمير تشارلز، غالباً ما قدمت ديانا نفسها على أنها مجرد شخص عادي مثل الآخرين من الشعب، خاصةً عندما التقطت لها صورة في إطلالة غير رسمية (رياضية) عام 1995 في أثناء مغادرتها صالة الألعاب الرياضية، حيث صورت وهي ترتدي سورالا قصيرا (شورت) وحذاء رياضي وسترة من النوع الثقيل.

5-إطلالة الكاجوال

أرادت ديانا أن يركز الناس على عملها الإنساني بدلاً مما كانت ترتديه، وكانت الملابس البسيطة مثل القميص الأبيض، والجينز الأزرق، وحذاء تودز Tod's الذي كانت ترتديه في البوسنة دليلاً على ذلك.

حتى أن الأميرة ديانا ذهبت إلى حد بيع بعض أشهر فساتينها بالمزاد لجمع الأموال للأعمال الخيرية، وفقاً لهولمز.

وجنباً إلى جنب مع دار كريستيز للمزادات، وضعت 79 فستاناً للبيع بالمزاد وجمعت 3.25 مليون دولار.