شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع مستشار رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، ووزيرة خارجية جنوب السودان بياتريسي خميسه، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المبعوث الخاص لجنوب السودان سلم وزير الخارجية السعودي رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يبحث مع مستشار رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.