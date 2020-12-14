شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اجتماعات لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بالقاهرة 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى لـ"الخليج 365" أن اللجنة الرباعية المكونة من (مصر، الأردن، فرنسا، وألمانيا) والمعنية بإحياء عملية السلام فى المنطقة، ستعقد اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية يوم 20 ديسمبر الجارى بالقاهرة.

وعقدت اللجنة الرباعية على مستوى وزراء خارجية مصر، الأردن، فرنسا، وألمانيا، أخر إجتماع لها فى نهاية شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام، حيث أكد وزراء خارجية الدول الأربعة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأكد الوزراء، في ختام الاجتماع التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وشددوا، على أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنباً إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمى.

واتفقوا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين، ودعوا طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.

وأكدوا، أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.

وشددوا، على أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل، وأكدوا أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتان اللتان وقعتا أخيراً بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم. وجددوا التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه للمضي في تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وطالبوا، بإنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية، وأكدوا ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة بين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها بشكل مباشر بين طرفي الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.