شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبيلة المغاربة ينفى تهديده بالانفصال ويرفض الإملاء على إقليم برقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فند شيخ قبيلة المغاربة، أحد أعيان برقة، صالح الأطيوش، التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام ليبية حول حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الليبى والحكومة الجديدة.

وأكد الأطيوش، في بيان له اليوم الأحد، أنه لم يهدد بالانفصال بالمطلق، بل دعا في اكثر من مناسبة إلى وحدة التراب الليبي والتوزيع العادل لثرواته بين كل أبناء شعبه، مؤكدا انه لم يطرح تسمية شخصاً بعينه أو يدعمه في تولي أي منصب قادم، معتبرا أن أبناء برقة عنده على قدم المساواة في توليهم لأي منصب سياسي مقبل.

واشترط الأطيوش، أن يتم اختياره من أعضاء إقليم برقة المشاركين في حوار تونس، على أن ينشغل كل إقليم في اختيار ممثليهم، مشددا على أنه ليس من حق أي إقليم الحق في التدخل في خيارات إقليم آخر.

واكد الأطيوش أن هذا الحق يطالب به كل مكونات وزعامات برقة السياسية والاجتماعية، ولن يكون خارج هذا الاجماع الذي هو حق أصيل لكل إقليم، موضحا أنه لا يفرق بين كل خيارات برقة من أبنائها شرط ألّا يملي عليهم أحد خارج الاقليم من يختاروا من حصتهم في المناصب السيادية أو السياسية الأخرى المتفق على تقسيمها في حوار تونس الذي ترعاه الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه لا يحق لإقليم آخر التدخل في خيارات الاقاليم الأخرى.