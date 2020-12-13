شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة طال انتظارها.. طريقة حذف رسالة «سناب شات» بعد إرسالها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالله السبع، المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة حذف رسالة سناب شات بعد إرسالها للطرف الآخر.

وقال “السبع”،متعلقاً على المقطع : “إن تطبيق سناب شات أضاف ميزة جديدة مهمة طال انتظارها والتي تتيح حذف أي سنابة تم إرسالها بالغلط للطرف الآخر”.

وشرح عبدالله السبع طريقة الحذف من خلال الضغط ضغطة مطولة على الرسالة، حيث يظهر اختيارات، يتم من خلالها اختيار الحذف، مضيفا أنه يُشترط لذلك أن يكون الطرف الآخر محدث للتحديث الأخير من التطبيق.