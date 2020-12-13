مسؤول سوري: لا يوجد نقص في البنزين بل الحالة النفسية للناس هي سبب الازدحام

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن نابلسي تأكيده أن الكميات التي كانت واردات محافظة دمشق من مادة المازوت خلال الأشهر الثلاثة الماضية قليلة بحيث لم يتجاوز عدد الطلبات 35 طلباً من مادة المازوت، والآن أصبحت الكمية 44 طلباً يومياً اعتباراً من الشهر الحالي.

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وأضاف أن محافظة دمشق تزود السيارات الواردة من المحافظات الأخرى، لأنه لا يمكن لأي محطة أن ترفض منح سيارة لبنزين أو مازوت وهي من محافظة أخرى ما دام معها بطاقة ذكية ولديها استحقاق وفق نظام البطاقة الذكية.

وحول سبب الازدحام الأخير على محطات البنزين أوضح النابلسي أنه لا يوجد قلة في المادة الآن، وكشف عن زيادة في توريد طلبات البنزين حيث كان عدد طلبات البنزين التي تصل دمشق يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل 53 طلباً يومياً، والآن ومنذ بداية الشهر الحالي زادت إلى 58 طلباً.

وتابع: "لكن المسألة لها علاقة بالحالة النفسية للناس، فبمجرد أن يرى المواطن أن هناك رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، فيقف في الدور ليأخذ مخصصاته وهكذا يزداد عدد المنتظرين ويحدث الازدحام".