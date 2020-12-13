شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: سماع دوى انفجار فى مدينة صور.. وسيارة الإسعاف تتجه للمكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام لبنانية سماع دوى انفجار في مدينة صور تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة صوتية قرب أحد المصارف مقابل نصب شهداء صور.

وأكد تليفزيون الجديد اللبنانى، أنه عقب الانفجار توجهت إلى المنطقة عناصر من القوى الأمنية للتحقق، مشيرا إلى إصابة شخصين اثنين جراء الانفجار.

وفى سياق متصل، أشارت القناة اللبنانية إلى وجود انفجار ثان فى منطقة حى الخراب فى صور وهرعت إلى المنطقة سيارات الإسعاف.