شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع العراق والهند سبل دعم التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأحد، مع مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد، مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول أيضا استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل.. استقبل رئيس هيئة الأركان السعودية، اليوم، رئيس أركان الجيش الهندي الفريق إم إم نارافاني.

وجرى - خلال اللقاء - بحث التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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