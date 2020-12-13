شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى: اتحاد القرضاوى مفرخة للجماعات الإرهابية وندعو حكومة تونس إلى حله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي خلال، إن الحكومة التونسية لم تستجب إلى حد اليوم للمطلب الأساسي لهم والمتمثل في بدء اجراءات حل تنظيم اتحاد القرضاوي ووقف نزيف الجمعيات المشبوهة.

وأضافت عبير موسى خلال كلمتها باعتصام الغضب في ولاية صفاقس مساء اليوم الأحد، أن هذه الجمعيات هي التي تفرخ الفكر الإرهابي وتضع التمويلات الأجنبية في تونس وهي السبب في الدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا.

وأوضحت موسى، أن الغضب بدأ في التوسع والانتشار داخل تونس وقد تم الاختيار على صفاقس اليوم لأن اتحاد القرضاوي له مكتب فيها وهو بصدد خرق القوانين.

واعتبرت رئيسة الدستورى الحر في تونس، أن هذه الجمعيات المشبوهة تقوم بعمل غسيل أدمغة للمواطنين في صفاقس ونشر الأفكار المتطرفة وخاصة في الانتخابات خدمة لمصالح المتطرفين وضمان حصولهم على نتائج تخول لهم الوصول للبرلمان التونسى.