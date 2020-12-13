شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 2012 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 2012 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 399609 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة المغربية ، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3795151 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة خلال مارس الماضى.

وأوضحت الصحة المغربية ، أن الفترة نفسها تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6624 حالة، والتأكد من 2925 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 356023.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.