شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2012 إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2925 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 399 ألفًا و609 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 356 ألف و23 حالة، بنسبة تعافي تبلغ 89.1%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6624 حالة، بنسبة قدرها 1.7%.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 36 ألفًا و962 حالات، وبلغ عدد الحالات الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 61 حالة.

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