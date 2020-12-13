شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 191 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 10968 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 191 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح منسق وباء كورونا في وزارة الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف - حسبما نقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد - أنه وبعد إجراء 1100 فحص، تم تسجيل 191 إصابة مؤكدة، وتعافي 54 من المصابين، ووفاة ثلاثة مصابين.

وأضاف المصدر أن إجمالي الإصابات بلغ 10968 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6807 حالات، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 225 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 191 إصابة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 10968 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.