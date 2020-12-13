شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مملكة البحرين فى مقر المنظمة العالمية للجمارك ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُفع علم مملكة البحرين في مقر المنظمة العالمية للجمارك في بروكسل، بعد صدور قرار المنظمة بتعيين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد، أن هذا الحدث الدولي سيظل محفوراً في تاريخ الذاكرة باعتباره انطلاقة محورية سبقتها مجموعة من الإنجازات الجمركية البحرينية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لتبدأ البحرين مرحلة جديدة في مجال الريادة الجمركية والتي تشكل دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي، رسختها عطاء وخبرة أبنائها.

كان مجلس منظمة الجمارك العالمية قد أعلن أمس فوز الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة برئاسة مجلس منظمة الجمارك العالمية بالتزكية ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية 137 لمجلس المنظمة التي عقدت خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري عبر الاتصال المرئي، بمشاركة 183 دولة عضو في المنظمة.

وقال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، في تصريح، إن الفوز بهذا المنصب لم يأت لولا الدعم اللامحدود الذي يوليه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للكفاءات البحرينية لتتقلد المناصب الدولية، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز البحريني الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها البحرين، معاهداً ببذل أقصى الجهد والعطاء للحفاظ على هذه المكتسبات وتشريف اسم البحرين في هذه المحافل الدولية.

ويأتي تحقيق رئيس الجمارك لهذا الفوز الدولي بعد مسيرة عامرة بالنجاحات والإنجازات حيث تقلد منصب نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط منذ عام 2016 وحتى 2020 خلال دورتين متتاليتين، وعزز من خلالها دور دول الإقليم في أعمال المنظمة حيث تميزت هذه الفترة بتكثيف مشاركة الدول العربية في اجتماعات اللجان الفنية بعد نجاحه في تثبيت استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في أعمال هذه اللجان، بالإضافة إلى إشرافه على دعم ووضع الخطط وبرامج بناء القدرات الإقليمية بالتعاون مع مدراء عامي الجمارك في دول الإقليم والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الجمركي باستخدام الأدوات والصكوك الدولية المعتمدة.

جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية هي منظمة عريقة تأسست عام 1952 باسم مجلس التعاون الجمركي ومقرها العاصمة البلجيكية (بروكسل) ويبلغ عدد أعضائها حالياً 183 عضواً.