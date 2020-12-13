شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تحدد الموعد الإلزامي للفاتورة الإلكترونية.. وتحذر المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، مبينة أن ‎الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشأة في هذا التاريخ بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن الفوترة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.