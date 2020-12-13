شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يصدر قراراً بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، قرارا بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة.

وقالت الإمارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لتأخر موعد شروق الشمس ودخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة بحيث يبدأ في تمام الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساء وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وحتى يوم الخميس 1442/8/5هـ”.