وزارة النفط العراقية: إخماد حريق بأحد بئرين للنفط في كركوك

وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.

وقالت الوزارة يوم الأربعاء الماضي، إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.

يذكر أن مصدر أمني عراقي قال في وقت سابق، إن حريقا اندلع في حقل نفطي في كركوك جراء انفجار عبوتين ناسفتين.

ويقع حقل خباز النفطي على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، وينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.