وأكد المصرف أنه لا يُشترط للحصول على القرض سوى إحضار ضامن يعمل بجهة حكومية وهو إجراء متبع في جميع البنوك، حسبما نقلت صحيفة "صدى" السعودية.
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وأضاف البنك أنه:
في حال تعثر صاحب القرض في سداد القسط الشهري يتم الرجوع للضامن لخصم قيمة القسط منه.
في أغسطس/ آب الماضي، أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تحديث القروض الاجتماعية، لتضمن رفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال إلى 12.5 ألف ريال.
وأطلق البنك، منتج (نفاذ) كأول منتج متخصص لتمويل الأعمال الحرة، بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفًا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.
وأوضح أن التحديثات تشمل كذلك نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط، وأن الحد الأعلى لقيمة التمويل هو 60 ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... بنك التنمية الاجتماعية يعلن شرطا واحدا لحصول العاطل على قرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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