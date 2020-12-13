مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي المعتمرين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة حتى اليوم، بلغ مليونًا و94 ألف معتمر.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى بلغ 84 ألفًا، وفي المرحلة الثانية 210 آلاف معتمر، و560 ألف مصلٍ، والمرحلة الثالثة 320 ألف معتمر، و960 ألف مصلٍ.
وأضافت الإحصائية أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 17 صفر حتى 27 ربيع الآخر بلغ 1.094.000 معتمر و2.960.000 مصلٍ.
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