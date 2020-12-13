شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 4 أيام.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى من الإثنين إلى الخميس (4/29-1442/5/2هـ).
وتشمل الحالة “منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية”.
وتتمثل الحالة في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تساقط حبات البرد.
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